Haberler

Kayserispor'da Kaptanlık Görevi Semih Güler'de

Kayserispor'da Kaptanlık Görevi Semih Güler'de
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor’da 2026-2027 sezonunda takımın kaptanları belli oldu.

Kayserispor'da 2026-2027 sezonunda takımın kaptanları belli oldu.

TFF 1.Lig'de bulunan Kayserispor'da takım kaptanlığı görevini Semih Güler üstleniyor. Tecrübeli futbolcu, sezonun ilk iki haftasında Vanspor ve Sivasspor karşısında da sahaya kaptan olarak çıkmıştı.

Kayserispor'da ikinci kaptan kaleci Gökhan Değirmenci, üçüncü kaptan ise Benhur Keser oldu. Kaptanlık sıralamasında daha önce de bu üç futbolcunun ön plana çıktığı kamuoyuna yansımıştı.

Sezonun ilk iki haftasında kaptanlık görevini üstlenen Semih Güler, takımın savunmasında da önemli bir rol üstlenirken; Gökhan Değirmenci tecrübesiyle kalede, Benhur Keser ise hücum hattındaki performansıyla Kayserispor'un önemli isimleri arasında yer alıyor.

Kayserispor, yeni sezona kaptan Semih Güler önderliğinde Vanspor ve Sivasspor galibiyetleriyle 2'de 2 yaparak başladı. Sivasspor karşılaşmasında Benhur Keser de takımının ilk golünü kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti

Duruşmaya damga vuran yüzleşme: Cemal abi emin misin?
Gazilerin ve şehit yakınlarının olaylı yürüyüşü! Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı

Gazilerin olaylı yürüyüşü! Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı
Ünlü çift aşk tazeledi! Soluğu bakın nerede aldılar

Ünlü çift aşk tazeledi! Soluğu bakın nerede aldılar
Üzerine kale direği devrilen minik çocuk hayatını kaybetti

Oynadığı oyun sonu oldu! Minik çocuk babasının gözü önünde can verdi
Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı

Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı
İstanbul’a 4. Köprü geliyor! Çalışmalar havadan görüntülendi

İstanbul’a 4. Köprü geliyor
Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

Tatildeki ailenin 5 milyonu gitti! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor