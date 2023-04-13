Kayserispor cephesinden iddialı sözler: Galatasaray'dan da 3 puan alacağız

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Eğin Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılılardan 3 puan alacaklarını dile getiren Engin, "Ümraniye maçının ardından aynı tempoyla Galatasaray karşısında da 3 puan alacağız Galatasaray'dan da 3 puan Galatasaray'dan da 3 puan alacağız diye temenni ediyoruz. Puan cetvelinde ilk 6'yı hak ediyoruz." dedi.

Süper Lig'de 29. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Kayserispor'da yönetim kurulu Üyesi İsmail Eğin, açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'DAN DA 3 PUAN ALACAĞIZ"

Ümraniyespor karşısında 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını hatırlatan Eğin, "Öncesinde Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Fenerbahçe'ye yenilerek elenmiştik. Bu maç bize moral oldu. Yarınki maçta da aynı tempoyla devam etmek istiyoruz. Galatasaray'dan da 3 puan alacağız diye temenni ediyoruz. Puan cetvelinde ilk 6'yı hak ediyoruz. İnşallah daha da iyi yerlerde olacağız. Her şeyin en iyisi olsun" diye konuştu.

ZORLU MÜCADELE 14 NİSAN'DA

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 4-1 kaybederek elenen Kayserispor, ligde oynadığı son 2 maçtan galip ayrılmıştı. Süper Lig'de üst sıralara tırmanmak isteyen sarı-kırmızılılar, 14 Nisan Cuma günü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.