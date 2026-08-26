Kayserispor, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Kayserispor, Trendyol 1. Lig 4. haftasında Bursaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına, teknik direktör Atila Gerin yönetiminde pas, baskı ve çift kale maçla devam etti. Takım, yarın idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda, futbolcular pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Kaynak: AA