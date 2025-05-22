Kayserispor-Bodrumspor Maçını Kadir Sağlam Yönetecek

Kayserispor-Bodrumspor Maçını Kadir Sağlam Yönetecek
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Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile Bodrumspor arasında oynanacak maçı, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Maçta Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yardımcı hakem olarak görev alacak.

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Kayserispor-Borumspor maçını Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'in 37. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor - Bodrumspor maçını Kadir Sağlam yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada; Kadir Sağlam'a bu maçta Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yardımcılık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Alpaslan Şen görevlendirildi.

Bu sezon 16 Süper Lig maçında düdük çalan Ankara Bölgesi Süper Lig hakemi Sağlam, bu sezon Kayserispor'un ilk maçını yönetecekken Bodrumspor'un ise ikinci maçını yönetecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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