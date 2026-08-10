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Kayserispor, At Bennasser ile Yollarını Ayırdı

Kayserispor, At Bennasser ile Yollarını Ayırdı
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Kayserispor, Youssef At Bennasser ile karşılıklı anlaşarak, yollarını ayırdı.

Kayserispor, Youssef At Bennasser ile karşılıklı anlaşarak, yollarını ayırdı.

1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Faslı orta saha oyuncusu Youssef At Bennasser ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Youssef At Bennasser ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Formamızı giydiği süre boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı Youssef At Bennasser'e teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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