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Kayserispor Batman Petrol'le 2-2 berabere kalıp 5 maçlık galibiyet serisini bitirdi

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Kayserispor Batman Petrol'le 2-2 berabere kalıp 5 maçlık galibiyet serisini bitirdi
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TFF 1. Lig lideri Kayserispor, sahasında Batman Petrolspor ile 2-2 berabere kalarak 5 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Beraberlikle puanını 26'ya yükselten sarı kırmızılı ekip, 11 hafta sonunda 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle zirvedeki yerini korudu.

TFF 1. Lig lideri Kayserispor ; sahasında kritik bir müsabakada galibiyeti son dakikalarda yediği golle kaybetti.

10 maçta 25 puan toplayarak Batman Petrolspor maçına lider olarak çıkan Kayserispor, 2-2 sona eren müsabaka neticesinde puanını 26'ya yükseltti. 11 maçta sadece 3 kez kazanamayan Kayserispor, Bursaspor'a yenilirken Karagümrük ve Batman Petrol maçlarından da berabere ayrıldı. Zirvedeki yerini koruyan Kayserispor, 5 hafta üst üste aldığı galibiyetlerden sonra 2-2'lik beraberlik ile vites küçültmüş oldu. Batman Petrolspor karşısında alınan beraberlikle Kayserispor'un 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Sarı kırmızılı ekip bu seride Esenler Erokspor'u 3-0, İstanbulspor'u 4-0, Mardin 1969 Spor'u 1-0, Manisa FK'yı 3-2 ve Antalyaspor'u 4-0 mağlup etmişti.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, 11 hafta sonunda 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek zirvede bulunuyor. Kayserispor, TFF 1. Lig'in 12. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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