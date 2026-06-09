Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan sert cevap

Parodi hesabı olarak yapılan bir paylaşım üzerine açıklamada bulunan Kayserispor başkanı Ali Çamlı; Kayserispor ve Sivasspor'un yıllardır kardeş takım olduklarını belirterek böyle bir açıklama yapılmasını mümkün olmadığını söyledi.

Bir sosyal medya hesabından yapılan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın ağzından Sivasspor ile ilgili olarak '300 milyon TL ödeyecek başkan bulamıyorlarsa satın alayım, Kayserisporumuzun pilot takımı olsun' paylaşımının asılsız olduğunu, paylaşımın bir parodi hesabından yapıldığına dikkat çeken Başkan Çamlı; iki şehrin yıllardır kardeş takım olarak liglerde mücadele ettiklerini kaydetti.

Başkan Çamlı ayrıca bu ve benzeri paylaşımlara itibar edilmemesini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı