Kayserispor Başkanı Gözbaşı'ya 'karaktersiz' diyen sanığa beraat

Tolga E.'nin, Yukatel Kayseri spor Başkanı Berna Gözbaşı'ya sosyal medya hesabından 'karaktersiz' diyerek hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada, sözlerinin kaba hitap tarzı olduğu, kişinin şeref, onur ve haysiyetini rencide edecek boyuta ulaşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi.

Olay, 28 Nisan 2021'de meydana geldi. İddiaya göre, H.Y. isimli Twitter kullanıcısının yapmış olduğu "Başkan; GS ile oynadığınız maç sonrası doğru bir karar üzerinden ortalığı yıkmıştınız. BJK maçında 4'üncü dakikada çalınan penaltı ile ilgili tek kelimenizi duymadım. Bir nedeni var mı" şeklindeki paylaşımın altına Tolga E., Kayseri spor Başkanı Berna Gözbaşı'ya hitaben, "Karaktersiz olduğu için olabilir" şeklinde yorum yaptı. Başkan Gözbaşı'nın şikayeti sonrası şüpheli Tolga E. hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak, iddianame düzenledi. İddianame kapsamında Tolga E. hakkında, 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık Tolga E., savcılıkta verdiği ifadesinde, "Karaktersiz olduğu için olabilir' şeklindeki paylaşımı yapmış olabilirim. Ancak bir maç sonrası alkollü olduğum bir zamanda bu paylaşımı yapmış da olabilirim. Berna hanımdan özür diliyorum" dedi.

Mahkeme hakimi, sanık Tolga E.'nin söylediği sözün kaba bir hitap tarzı olduğunu, kişinin şeref, onur ve haysiyetini rencide edecek boyuta ulaşmadığı kanaatiyle 'hakaret' suçundan beraatine, kendisini avukatla temsil ettirdiği için tarafına 5 bin 100 lira vekalet ücreti verilmesine karar verdi.