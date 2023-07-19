Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Transfer tahtası açılacak, başaracağız

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçından sonra yaptığı açıklamada, "Transfer tahtası öyle ya da böyle açılacak. Başaracağız arkadaşlar. Başaramıyorsak da gideriz" dedi.

Süper Lig'de 2023- 2024 sezonu öncesi Kayserispor, tesislerinde İstanbulspor ile yaptığı hazırlık maçını 3-2'lik skorla kazandı. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 'Hazırlık gibi değil, çatır çatır bir maç oldu' diyen Ali Çamlı, "İnşallah Kayserispor noktayı koyduğu yerden devam edecek. Dün fikstür çekiminde '1 numarayı' çektim derken geçen senenin şampiyonu demek istedim ama sanırım yanlış anlaşılmış. Bizim için Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor yada diğer Anadolu takımları hepsi bir. Ligdeki 20 takımın birbirinden farkı yok. Transfer tahtası öyle ya da böyle açılacak. Biz ulusal lisans çıkartamıyoruz. Geçen sene 3 puanımız silindi. Bunun sebebi transfere konu olan borçlar. Bu şehrin bunu açmaya ve daha fazlasını yapmaya gücü yeter. Transferi açtığımız zaman 20-30 tane transfer yapalım diye bir düşüncemiz de yok ki. Teknik ekibimizin aklı başında. Eksik olan mevkiye minimum sayıda takviye ile takımı daha ileriye taşıma arzusundalar. Ben bu işi yapamazsam burada olmam. Yapamazsam yapabilecek birini davet ederiz. Kayserispor'un bu durumu, 3 günün problemi değil, 20 yılda birikmiş problemler. Biz 15 gün, 1 aydan çözmeye çalışıyoruz. Kayserispor'un 48 tane sorunlu dosyası var. Bunlar çözülecek. Transferimiz kapalı ama her an transferi açacakmış gibi görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Başaracağız arkadaşlar. Başaramıyorsak da gideriz" açıklamasında bulundu.