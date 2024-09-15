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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Takıma Güven Mesajı Verdi

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Kayserispor Başkan Ali Çamlı, takımın karakterine ve başarısına güvendiğini belirterek, 'Bu takım ilerleyen dönemlerde çok daha iyi şeyler yapacak' dedi. Çamlı, 2-2 berabere kaldıkları Eyüpspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Takımda kaliteli ayaklar var. Takıma güvenmeye devam edelim. Bu takım ilerleyen dönemlerde çok daha iyi şeyler yapacak" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 5'inci haftasında evinde konuk ettiği Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Bu takım, bugün 2-0 geriye düştüğü maçta karakter ortaya koyup maçı kazanacak duruma geliyorsa ligde her şeyi yapar. Hocamız iyi futbol oynatıyor. Takımda kaliteli ayaklar var. Takıma güvenmeye devam edelim. Bu takım ilerleyen dönemlerde çok daha iyi şeyler yapacak. Önemli olan Kayserispor. Bugün kongrede başkan ben olmuşum, bir başkası olmuş hiç önemi yok. Kaçmak yok. Hepimiz bu şehirde nefes alıyoruz. Ahlaksızın biri benimle ilgili 'bilmem ne çocuğu hala buraya devam mı edecek? Buna neden izin veriyorsunuz? diye yazmış. Valla benim annem babam belli. Onun annesi her halde belirsiz ki bunu yazabiliyor. Bunu yazanlarda ne ahlak var ne insanlık var. Onu sahte hesaplardan değil delikanlı ise gelip yüzüme söyleyecek. Ona dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim. Ahlaksızlığın zirve yaptığı zaman diliminde bunu yazan bu şehirli olamaz. Bunu yazan insan da değil. Eleştirin, her şeyi eleştirin, insanların, şerefine onuruna, izzetine dil uzatırsanız o dili bir gün biri keser" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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