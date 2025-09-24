Kayserispor Başkanı Açıkalın: 'Sonuç istediğimiz gibi olmadı'

ZECORNER Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Bu takımın her futbolcusu değerlidir ve arkadaşlarım bu değere yakışır şekilde mücadele ettiler. Sonuç istediğimiz gibi olmadı" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 1'inci haftasında oynanması gereken erteleme maçında Beşiktaş'a 4-0'lık skorla mağlup oldu. Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Kötü bir sonuç. İstemediğimiz, arzu etmediğimiz bir sonuç. 'Şu kadar eksiğimiz var' türündeki bahanelere de sığınmak istemiyorum. Bu takımın her futbolcusu değerlidir ve arkadaşlarım bu değere yakışır şekilde mücadele ettiler. Sonuç istediğimiz gibi olmadı. Beşiktaş da sonuçta ligin iyi takımlarından biri. Onların da yüksel kalitede isimleri var. Onların eksiklerinin olması bizim kadar etkilemez. Çünkü kadro derinlikleri bizden fazla. Daha iyi oynamalıydık. Daha iyi mücadele etmeliydik. Daha hırslı olmalıydık. Genç arkadaşlarımız oynadı. Hata yaptıkları da oldu. Hata da yapacaklar. Yapa yapa yapmamayı öğrenecekler. O yüzden bu gençlerimize sahip çıkacağız. Geçen sene nasıl sahip çıktık. Onlar da takıma sahip çıktıysa biz de onlara sahip çıkacağız. Onlarla oynayacağız. Daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu süreçte ilk 11'de banko oynayan 3-4 oyuncu dışında banko oynayan futbolcularımız yoktu. İlk 11 oyuncusu, ikinci 11 oyuncusu diye bir şey yoktur. Hepsi değerli, hepsi kıymetli. Önümüzde bir Gençlerbirliği maçı var. Evimizde oynayacağımız o maçta galibiyet alarak seri yakalamak istiyoruz" dedi.