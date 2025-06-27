Kayserispor Başkanı Açıkalın'dan Bütçe Çağrısı

Kayserispor Başkanı Açıkalın'dan Bütçe Çağrısı
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Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, yeni sezon için takımın ihtiyacı olan 15 milyon Euro'luk bütçenin Kayseri şehrinin katkılarıyla oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın; yeni sezon öncesinde takımın ihtiyacı olan bütçeyi Kayseri şehrinin oluşturması gerektiğini söyledi.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, yeni sezonda sarı kırmızılı takımın bütçesinin 15 milyon Euro olduğunu ve bunu şehrin oluşturması gerektiğini söyledi. Başkan Açıkalın, yeni sezon için sarı kırmızılı kulübün 15 milyon Euro'ya ihtiyacı olduğunu söyledi.

FIFA'daki dosyalar, iç ve dış transfer için gerekli olan rakamı açıklayan başkan Açıkalın; "Kayserispor'un genel anlamda toplam bütçesi tahmini 15 milyon Euro civarında. Bu takımı layık olduğu yerlere getirmek istiyorsak bu bütçeyi bu şehrin oluşturması gerekiyor" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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