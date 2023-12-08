Kayserispor Basın Sözcüsü Pendikspor Maçından da 3 Puan İstiyor

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Trabzonspor galibiyetinin anlam kazanması için 15. haftada oynayacakları Pendikspor maçından da 3 puanla ayrılmaları gerektiğini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Bu turda Gençlerbirliği ile eşleşen Kayserispor'da basın sözcüsü Samet Koç, iyi bir kura çektiklerini dile getirerek, "Bu turdan sonra artık biraz daha zorlaşacak maçlar çünkü İstanbul takımları da gruba dahil oldular. Ligde futbolcular iyi bir uyum içerisinde. Umarım kupada da başarısını devam ettirecektir. Bu hafta zor bir maçımız var Pendikspor ile. Bütün konsantrasyonumuz o yönde. Çünkü Trabzonspor galibiyetinin anlam kazanması için Pendikspor'u da yenmemiz gerekiyor. Umarım takımımız için her şey iyi gider" şeklinde konuştu.

"Recep hoca geldikten sonra takımda belli bir değişim oldu"

Teknik direktör Recep Uçar'ın göreve başlamasıyla yükselişe geçtiklerini anlatan Koç, "Recep hocadan sonra takımda belli bir değişim var. Futbolcular performanslarını oldukça üst düzeye taşıdı. Camiamızın da büyük desteği var. Basınımız hem taraftar bize çok destek oluyor. Buradan da bir teşekkür Ali başkanımıza olsun. Gece gündüz bütün mesaisini kulübümüz için harcıyor. Ligin içinde bulunduğu ekonomik bir darboğaz var. Bu anlamada bütün kulüpler bu konudan muzdarip. Umarım bütün takımlar için iyi bir lig olur. Bizler de üst sıralarda hak ettiğimiz yeri buluruz" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL