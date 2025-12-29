Kayserispor 2 hazırlık maçı oynayacak

Kayserispor, devre arası kampında 2 hazırlık maç oynayacak.

Süper Lig'in ilk yarısını istediği konumda noktalayamayan ve küme düşme hattının içerisinde yer alan Kayserispor, ikinci yarı için işleri sıkı tutmak istiyor. Devre arası kampını Antalya'da gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılar, 2 hazırlık maçı oynayacak.

6 Ocak ve 11 Ocak tarihlerinde hazırlık maçına çıkacak olan sarı-kırmızılıların rakibi Bursaspor ve bir Çekya takımı olacak. - KAYSERİ