Kayserispor 2 hazırlık maçı oynayacak
Süper Lig'de zorlu bir sezon geçiren Kayserispor, devre arası kampında 6 ve 11 Ocak'ta Bursaspor ve bir Çekya takımı ile hazırlık maçları oynayacak.
Kayserispor, devre arası kampında 2 hazırlık maç oynayacak.
Süper Lig'in ilk yarısını istediği konumda noktalayamayan ve küme düşme hattının içerisinde yer alan Kayserispor, ikinci yarı için işleri sıkı tutmak istiyor. Devre arası kampını Antalya'da gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılar, 2 hazırlık maçı oynayacak.
6 Ocak ve 11 Ocak tarihlerinde hazırlık maçına çıkacak olan sarı-kırmızılıların rakibi Bursaspor ve bir Çekya takımı olacak. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor