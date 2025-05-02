Emniyet'ten CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoföre suç duyurusu

Yeni görüntü Emniyet'i harekete geçirdi! Yerlikaya'nın çıkışı çok sert
İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu

İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu
Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi

Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza

Kayserispor Alanyaspor Maçında Üç Eksik

Kayserispor Alanyaspor Maçında Üç Eksik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, Alanyaspor ile yapacağı maçta sakat ve ceza nedeniyle üç oyuncusundan yoksun olacak. Ekibin forveti Talha Sarıarslan, gol bölgesinde görev alacak.

Deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 3 futbolcu forma giyemeyecek. Bir futbolcunun durumu ise bugün belli olacak.

Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da sakatlığı bulunan Dimitrios Kolovetsios ile Stephane Bahoken ile sarı kart cezalısı Duckens Nazon takımındaki yerini alamayacak. Sakatlığı bulunmasına rağmen düz koşulara başlayan Julian Jeanvier'in durumu ise bugün yapılacak antrenman sonrası belli olacak.

Forvet hakkında iki oyuncusundan yoksun deplasmana gidecek olan Kayserispor'da yarınki maçta Talha Sarıarslan gol bölgesinde oynayacak. Stoper mevkiinde yine Hosseini ile Attamah görev üstlenecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.