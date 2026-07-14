Haberler

Kayserispor'a FIFA'dan 'öde-kaldır' yasağı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor, eski futbolcusu Gideon Jung'a olan 120 bin euro borç nedeniyle FIFA tarafından transfer yasağı cezası aldı. Kulüp, borcun ödenmesiyle yasağın kalkacağını açıkladı.

KAYSERİSPOR ile sözleşmesini feshederek Almanya 3'üncü Lig ekiplerinden Alemannia Aachen'e transfer olan Gideon Jung'un 120 bin euro alacağından dolayı sarı-kırmızılı takıma transfer yasağı geldi.

Kayserispor yöneticileri, söz konusu cezaya neden olan rakamın ödenmesinin ardından transfer yasağının kalkacağını belirtti.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor'da geçmiş dönem dosyaları FIFA nezdinde sonuçlanmaya devam ediyor. İç Anadolu ekibinin FIFA'da 'öde-kaldır' olarak nitelendirilen son dosyası, geçtiğimiz sezon devre arasında Almanya 3'üncü Lig ekiplerinden Alemannia Aachen'e transfer olan Gideon Jung oldu.

Sarı-kırmızılı takımdan Jung'un 120 bin euro alacağı olduğu gerekçesiyle FIFA, Kayserispor'a transfer yasağı uyguladı. Kayserispor Basın Sözcüsü Emir Akpınar tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün FIFA nezdindeki dosyalarından biri olan Gideon Jung dosyasına ilişkin 120.000 Euro tutarındaki transfer yasağı kararı, 14.07.2026 tarihi itibarıyla kulübümüze tebliğ edilmiştir. Söz konusu karar, kalıcı bir transfer yasağı niteliğinde olmayıp, ilgili yükümlülüğün yerine getirilmesiyle kaldırılabilecek bir uygulamadır. Kulübümüz tarafından hukuki ve mali süreç titizlikle takip edilmekte olup, transfer yasağının kaldırılmasına yönelik gerekli çalışmalar ivedilikle sürdürülmektedir. Kayserispor Futbol A.Ş. olarak, yeni sezon planlamamız doğrultusunda tüm işlemlerimizi FIFA ve TFF talimatları çerçevesinde yürütmeye devam ediyoruz. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda gerekli adımlar kararlılıkla atılacak olup, süreçle ilgili kamuoyu doğru ve şeffaf şekilde bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü

Gözü dönen şahıs, annesinin ve kız kardeşinin boğazını kesti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sertaç Şanlı, Fenerbahçe'ye geri döndü

Beşiktaş'tan ayrılır ayrılmaz Fenerbahçe'ye geri döndü
İşte soruşturmayı başlatan o inşaat! Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı

Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı
Danla Bilic yeniden ameliyat oldu! Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Danla Bilic yine ameliyat oldu! Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Sevgilisini döve döve öldürdü

Öfke nöbeti cinayetle bitti: Sevgilisini döve döve ölüme gönderdi!
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü

Karısını yatakta başkasıyla basan koca deliye döndü

Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Bitti denen transfer iptal mi? Oyuncuyu almadan uçağa bindiler