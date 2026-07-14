Kayserispor'a FIFA'dan 'öde-kaldır' yasağı

KAYSERİSPOR ile sözleşmesini feshederek Almanya 3'üncü Lig ekiplerinden Alemannia Aachen'e transfer olan Gideon Jung'un 120 bin euro alacağından dolayı sarı-kırmızılı takıma transfer yasağı geldi.

Kayserispor yöneticileri, söz konusu cezaya neden olan rakamın ödenmesinin ardından transfer yasağının kalkacağını belirtti.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor'da geçmiş dönem dosyaları FIFA nezdinde sonuçlanmaya devam ediyor. İç Anadolu ekibinin FIFA'da 'öde-kaldır' olarak nitelendirilen son dosyası, geçtiğimiz sezon devre arasında Almanya 3'üncü Lig ekiplerinden Alemannia Aachen'e transfer olan Gideon Jung oldu.

Sarı-kırmızılı takımdan Jung'un 120 bin euro alacağı olduğu gerekçesiyle FIFA, Kayserispor'a transfer yasağı uyguladı. Kayserispor Basın Sözcüsü Emir Akpınar tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün FIFA nezdindeki dosyalarından biri olan Gideon Jung dosyasına ilişkin 120.000 Euro tutarındaki transfer yasağı kararı, 14.07.2026 tarihi itibarıyla kulübümüze tebliğ edilmiştir. Söz konusu karar, kalıcı bir transfer yasağı niteliğinde olmayıp, ilgili yükümlülüğün yerine getirilmesiyle kaldırılabilecek bir uygulamadır. Kulübümüz tarafından hukuki ve mali süreç titizlikle takip edilmekte olup, transfer yasağının kaldırılmasına yönelik gerekli çalışmalar ivedilikle sürdürülmektedir. Kayserispor Futbol A.Ş. olarak, yeni sezon planlamamız doğrultusunda tüm işlemlerimizi FIFA ve TFF talimatları çerçevesinde yürütmeye devam ediyoruz. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda gerekli adımlar kararlılıkla atılacak olup, süreçle ilgili kamuoyu doğru ve şeffaf şekilde bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı