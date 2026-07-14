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Kayserispor'a Jung'dan dolayı yasak

Kayserispor'a Jung'dan dolayı yasak
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Kayserispor, eski futbolcusu Gideon Jung'un alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle FIFA tarafından 120 bin Euro'luk transfer yasağı aldı. Kulüp, yasağın geçici olduğunu ve gerekli ödemenin yapılmasıyla kaldırılacağını açıkladı.

Kayserispor'a, eski futbolcusu Jung'dan dolayı transfer yasağı geldi.

Geride kalan sezon Kayserispor'da forma giyen Gideon Jung, alacaklarının tahsil edememesinden dolayı FIFA tarafından transfer yasağı aldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün FIFA nezdindeki dosyalarından biri olan Gideon Jung dosyasına ilişkin 120 bin Euro tutarındaki transfer yasağı kararı, 14.07.2026 tarihi itibarıyla kulübümüze tebliğ edilmiştir. Söz konusu karar, kalıcı bir transfer yasağı niteliğinde olmayıp, ilgili yükümlülüğün yerine getirilmesiyle kaldırılabilecek bir uygulamadır. Kulübümüz tarafından hukuki ve mali süreç titizlikle takip edilmekte olup, transfer yasağının kaldırılmasına yönelik gerekli çalışmalar ivedilikle sürdürülmektedir. Kayserispor Futbol A.Ş. olarak, yeni sezon planlamamız doğrultusunda tüm işlemlerimizi FIFA ve TFF talimatları çerçevesinde yürütmeye devam ediyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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