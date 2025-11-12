Kayserispor'a 3 dönem transfer yasağı getirildi

Trendyol Süper Lig'de kötü günler geçiren ve alt sıralarda yer alan Kayserispor'a bir kötü haber de FIFA'dan geldi.

3 SEZONLUK TRANSFER YASAĞI

Kayserispor, 2023-2024 sezonunda kadrosunda yer alan 29 yaşındaki Özbek orta saha Otabek Shukurov'un eski kulübüne yapılmayan 70 bin euro'luk ödeme nedeniyle FIFA tarafından 3 sezonluk transfer yasağı ile karşı karşıya kaldı.

''KALICI BİR DURUM DEĞİL''

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, konuyla ilgili bir açıklama yaparak sıkıntılı bir durum olmadığını dile getirdi ve, "Transfer yasağı var ama kalıcı bir durum değil. Hallederiz. Yakında kalkar." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

2023 yılında Fatih Karagümrük'ten Kayserispor'a transfer olan Shukurov, sarı-kırmızılı formayla 12 maça çıktı. Deneyimli oyuncu, bu maçlarda gol ya da asist yapamadı.