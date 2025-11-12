Kayserispor'a 3 dönem transfer yasağı getirildi
Kayserispor, Özbek futbolcu Otabek Shukurov'un transferinde yaşanan ödeme eksikliği nedeniyle 3 sezonluk transfer yasağı aldı. Kayserispor kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, durumun geçici olduğunu belirterek transfer yasağının kalkacağını açıkladı..
- FIFA, Kayserispor'a 3 sezonluk transfer yasağı getirdi.
- Transfer yasağının nedeni, Otabek Shukurov'un eski kulübüne yapılmayan 70 bin euro'luk ödemedir.
- Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, transfer yasağının kalıcı olmadığını ve yakında kalkacağını belirtti.
Trendyol Süper Lig'de kötü günler geçiren ve alt sıralarda yer alan Kayserispor'a bir kötü haber de FIFA'dan geldi.
3 SEZONLUK TRANSFER YASAĞI
Kayserispor, 2023-2024 sezonunda kadrosunda yer alan 29 yaşındaki Özbek orta saha Otabek Shukurov'un eski kulübüne yapılmayan 70 bin euro'luk ödeme nedeniyle FIFA tarafından 3 sezonluk transfer yasağı ile karşı karşıya kaldı.
''KALICI BİR DURUM DEĞİL''
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, konuyla ilgili bir açıklama yaparak sıkıntılı bir durum olmadığını dile getirdi ve, "Transfer yasağı var ama kalıcı bir durum değil. Hallederiz. Yakında kalkar." ifadelerini kullandı.
SEZON PERFORMANSI
2023 yılında Fatih Karagümrük'ten Kayserispor'a transfer olan Shukurov, sarı-kırmızılı formayla 12 maça çıktı. Deneyimli oyuncu, bu maçlarda gol ya da asist yapamadı.