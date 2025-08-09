Kayserispor 8 Yeni Oyuncu ile Kadrosunu Güçlendirdi

Kayserispor 8 Yeni Oyuncu ile Kadrosunu Güçlendirdi
Kayserispor, transfer yasağını kaldırarak kadrosuna 8 yeni oyuncu kattı ve lisans işlemlerini tamamladı. Takım, Abdulsamet Burak, Dorukhan Toköz, Aaron Opoku, Joao Mendes, Gideon Jung, Stefano Denswil, Burak Kapacak ve Indrit Tuci ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer ettiği 8 oyuncunun lisansını çıkardı. Dün itibari ile transfer yasağını kaldıran sarı-kırmızılılar ardından kadrosuna kattığı 8 yeni isimle sözleşme imzaladı.

Kayserispor, Abdulsamet Burak, Dorukhan Toköz, Aaron Opoku, Joao Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzalarken Gideon Jung ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar Stefano Denswil ile 1 yıllık sözleşme imzalarken Burak Kapacak ve Indrit Tuci ile ise 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. 8 yeni ismin lisans işlemleri tamamlandı. - KAYSERİ

