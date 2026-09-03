Kayserispor, TFF 1. Lig'de 5. haftayı 4. sırada tamamladı
Kayserispor, TFF 1. Lig'de 5. hafta maçlarının ardından 4. sırada yer aldı. İlk dört haftada 9 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak puanını 10'a yükseltti. Kayserispor, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.
Kayserispor, TFF 1. Lig'de 5. haftayı 4. sırada tamamladı.
Kayserispor, TFF 1. Lig'de 5. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından 4. sırada yer aldı. Ligin ilk dört haftasında 9 puan toplayarak üst sıralarda bulunan sarı-kırmızılı ekip, 5. haftada deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor, bu sonuçla puanını 10'a yükseltti. Şampiyonluk ve üst sıralar için mücadele eden Kayserispor, 5 haftalık bölümde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak yoluna devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki haftalarda üst sıralardaki yerini koruyarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.