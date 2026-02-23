Kayserispor 2026'nın ilk galibiyetini aldı

Haberler

Süper Lig'in zor günlerini geçiren Kayserispor, 2026 yılında ilk galibiyetini Antalyaspor'a karşı 1-0'lık skorla elde etti. Bu galibiyet, takımın 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2026 yılındaki ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'de iyi günler geçirmeyen Kayserispor; 2026 yılında oynadığı müsabakalarda ilk kez galip gelen taraf oldu. Ligin ikinci yarısında oynadığı maçlarda 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Kayserispor, sahasında galibiyet hasretine son verdi. Sahasında oynadığı Antalyaspor müsabakasını 1-0 tamamlayan Kayserispor, 5 maç aradan sonra hanesine 3 puanı yazdırdı.

Kayserispor ligin ikinci yarısında oynadı Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray ve Kocaelispor maçlarını kaybederken Göztepe ile de berabere kalmıştı. - KAYSERİ






