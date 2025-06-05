Kayserispor 2024-2025 Sezonunda 90 Sarı, 7 Kırmızı Kart Görmüş

Kayserispor 2024-2025 Sezonunda 90 Sarı, 7 Kırmızı Kart Görmüş
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Süper Lig'in Kayserispor takımı, 2024-2025 sezonunda 90 sarı kart ve 7 kırmızı kart gördü. Kaptan Gökhan Sazdağı sezonu 8 sarı kart ve 2 kırmızı kartla tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2024-2025 sezonunda 90 sarı kart, 7 kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılı takımda en çok kart gören isim ise kaptan Gökhan Sazdağı oldu. Gökhan Sazdağı 8 sarı kart, 2 kırmızı kart ile cezalandırıldı.

2024-2025 sezonunda 90 sarı kart, 7 kırmızı kart gören Kayserispor'da en çok kart gören isim Gökhan Sazdağı oldu. Bu sezon 30 müsabakada sarı-kırmızılı formayı giyen kaptan Gökhan Sazdağı, 8 kez sarı kart, 2 kez de kırmızı kart gördü.

7 kırmızı kartın çıktığı Kayserispor'da Gökhan, Attamah ve Bahoken ikişer kez kırmızı kart görürken 1 kez de Hosseini kırmızı kart ile cezalandırıldı. Kırmızı kart görmeyen ancak en çok sarı kart gören isim ise 10 sarı kart ile Kartal Kayra Yılmaz oldu. Portekizli Cardoso 9 kez sarı kart görürken, Bourabia da 8 kez sarı kart gören diğer isim oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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