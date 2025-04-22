Kayserili Veteran Judocular Türkiye Şampiyonası'nda Madalya Kazandı

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Veteranlar Judo Türkiye Şampiyonası, Ankara'da tamamlandı. Şampiyonada Kayserili veteranlar 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Ankara'da düzenlenen şampiyonada 31 ilden 126 sporcu mindere çıktı. Büyük bir heyecana sahne olan şampiyonada, veteran judocular kıyasıya mücadele etti. Sporcuların azmi, tecrübesi ve centilmenliği tribünlerden büyük alkış aldı. Şampiyonaya Kayseri'den katılan Seher Öztürk 70 kiloda Türkiye birincisi olarak altın madalya alırken, Selahaddin Fırat ise 81 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. - KAYSERİ