Okul Sporları Muaythai'ye Kayseri damgası

Muaythai Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Uşak'ta yapıldı. Şampiyonaya Kayseri'den katılan Mehmet Aryız altın madalya alırken, Nusa Nur Temur ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Yine Kayserili sporcular Duru Nisa Boyraz, Berat Yeşilyayla, Gani Deste ve Şerife Yaren Canpolat ise bronz madalya ile Kayseri'ye döndü. Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, öğrenim hayatlarını sürdüren bütün öğrencilerin aynı zamanda spor faaliyetlerini de sürdürmesi gerektiğini söyledi. Ulu; "Kazanılan başarıdan dolayı antrenörlerimizi, okullarımızı, spora teşvik eden beden eğitimi öğretmenlerimizi, velilerimizi ve her yaş katmanında muaythai sporunu yaymaya çalışan Federasyon başkanımız Hasan Yıldız ve Yönetimimizi tebrik ve teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı