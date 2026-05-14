Haberler

Okul Sporları Muaythai'ye Kayseri damgası

Okul Sporları Muaythai'ye Kayseri damgası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta düzenlenen Muaythai Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Uşak'ta yapılan Muaythai Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Muaythai Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Uşak'ta yapıldı. Şampiyonaya Kayseri'den katılan Mehmet Aryız altın madalya alırken, Nusa Nur Temur ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Yine Kayserili sporcular Duru Nisa Boyraz, Berat Yeşilyayla, Gani Deste ve Şerife Yaren Canpolat ise bronz madalya ile Kayseri'ye döndü. Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, öğrenim hayatlarını sürdüren bütün öğrencilerin aynı zamanda spor faaliyetlerini de sürdürmesi gerektiğini söyledi. Ulu; "Kazanılan başarıdan dolayı antrenörlerimizi, okullarımızı, spora teşvik eden beden eğitimi öğretmenlerimizi, velilerimizi ve her yaş katmanında muaythai sporunu yaymaya çalışan Federasyon başkanımız Hasan Yıldız ve Yönetimimizi tebrik ve teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir

Gerilim bir anda yükseldi! Trump'ın yüzüne söyledi: Çatışabiliriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Ordu kendi halkını vurdu! Onlarca cansız bedeni yan yana dizdiler
Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar! Hepsine el konuldu

Rasim Ozan'ın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar
Boş arazide dövüşen Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci yine atıştı

Yine mi dövüşecekler? Yıllar sonra fena atıştılar

Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, yeni düzenleme geliyor
Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi

16 yaşında hayatının cezasını yedi: Ömrünün geri kalanında ödeyecek!

Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor

Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıl sonra kapandı