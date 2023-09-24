Kayserigücü Futbol Kulübü Sportif Direktörü ile Yollar Ayrıldı

Kayserigücü Futbol Kulübü, Sportif Direktör Halit Kurt ile yollarını ayırdı. Kurt'a teşekkür edilerek yeni kariyerinde başarılar dilerken, Kurt ise ayrılık nedeniyle görüş ayrılığı olduğunu belirtti.

Kayserigücü Futbol Kulübü Sportif Direktör Halit Kurt ile yollarını ayırdı.

Kayseri Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü Futbol Kulübü'nde ayrılık. 2023-2024 sezonu öncesi Sportif Direktör olarak göreve getirilen tecrübeli isim Halit Kurt ile yollar ayrıldı. Kayserigücü Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Sportif Direktörümüz Halil Kurt ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kurt'a bu zamana kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ederi, yeni kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Sportif Direktör Halit Kurt ise; "Sezon başında 'Sportif Direktör' olarak anlaşmış bulunduğum Kayserigücü FK takımından bugün itibariyle görüş ayrılığı nedeniyle ayrılmış bulunmaktayım. Kendilerine şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ