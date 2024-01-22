Kayserigücü FK, Altındağ Akkışlaspor'u mağlup etti
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda Kayserigücü FK, 1-0 geriye düştüğü maçta Altındağ Akkışlaspor'u 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayserigücü FK, 1-0 geriye düştüğü maçta Altındağ Akkışlaspor'u 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Fatih Yıldırım, Harun Soyeşik, Mustafa Uçkan
Kayseri İdman Yurdu U18: Nurullah Gerçek, Ömer Efe, Hasan Coruk, Umut Akkaya, Arda Elkıran, Metin Özdoğan, Cengizhan Coşkun, Emirhan Yüksel, Akın Yalçınkaya, Ahmet Yıldız, İbrahim G. Şahin
E.M. Döğerspor U18: Berat Göktaş, Umut Topuz, Utku Yücel (dk. 46 Tahir dk.46), Görkem Bozkuş (Yusuf Gürkan dk.46), Mehmet Koray Kara (Doğan Gürkan dk.46), İbrahim Patat, Recep Çağlayan, Mustafa Yılmaz, Emin Ali Kalem, Memduh Elbistan, Çağrı Türkmen
Goller: Ömer Efe (dk.5), Ahmet Yıldız (dk.36 ve 41) (Kayseri İdman Yurdu U18), Memduh Elbistan (dk.21), Mustafa Yılmaz (dk.67) ( Emin Mekatronik Döğerspor U18) - KAYSERİ