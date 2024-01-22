Üye Girişi
Haberler

Kayserigücü FK, Altındağ Akkışlaspor'u mağlup etti

Güncelleme:
Abone Ol

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda Kayserigücü FK, 1-0 geriye düştüğü maçta Altındağ Akkışlaspor'u 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayserigücü FK, 1-0 geriye düştüğü maçta Altındağ Akkışlaspor'u 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Fatih Yıldırım, Harun Soyeşik, Mustafa Uçkan

Kayseri İdman Yurdu U18: Nurullah Gerçek, Ömer Efe, Hasan Coruk, Umut Akkaya, Arda Elkıran, Metin Özdoğan, Cengizhan Coşkun, Emirhan Yüksel, Akın Yalçınkaya, Ahmet Yıldız, İbrahim G. Şahin

E.M. Döğerspor U18: Berat Göktaş, Umut Topuz, Utku Yücel (dk. 46 Tahir dk.46), Görkem Bozkuş (Yusuf Gürkan dk.46), Mehmet Koray Kara (Doğan Gürkan dk.46), İbrahim Patat, Recep Çağlayan, Mustafa Yılmaz, Emin Ali Kalem, Memduh Elbistan, Çağrı Türkmen

Goller: Ömer Efe (dk.5), Ahmet Yıldız (dk.36 ve 41) (Kayseri İdman Yurdu U18), Memduh Elbistan (dk.21), Mustafa Yılmaz (dk.67) ( Emin Mekatronik Döğerspor U18) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Altındağ Ömer Efe Kayseri Umut Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title