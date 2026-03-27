Kayserili sporcular para tekvandoda altın ve bronz madalya kazandı

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından 24 Mart'ta Antalya'da başlayan 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda Kayseri Yay Tan Say Spor Kulübü sporcuları altın ve bronz madalya kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'ndaki organizasyonda para tekvando kyorugi branşında Sevim Nur Türkmen altın madalya, down sendromlu tekvandocu Büşra Yolun ise poomsae branşında üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Arzu Tan Sayan, bu yılın kulüpleri açısından çok verimli geçtiğini ve emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade etti.

Ayrıca, antrenörler Arzu Tan, Yavuz ve Yunus Emre Sayan da çalışmaların ardından gelen başarılardan dolayı sporcularını tebrik etti.