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Kayseri Süper Amatör Küme'de Şekerspor 3 Puanı Kapıyo

Kayseri Süper Amatör Küme'de Şekerspor 3 Puanı Kapıyo
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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında Kayseri Şekerspor, Esen Makina Erciyesspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Maçta öne çıkan goller, Emre Özden (Esen Makina Erciyesspor) ile Kayseri Şekerspor'un oyuncuları Çağrı Elgölgesi ve Buğra Sarıkaya'dan geldi.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında Esen Makina Erciyesspor ile Şekerspor karşılaştı. 3 gollü maçta 3 puanı alan taraf Kayseri Şekerspor oldu.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Hacı Güverti, İbrahim İmrağ, Muharrem Karaca

Esen Makina Erciyesspor: Erman Sarı, ibrahim Dayı, Yaşar Yorgancı (Dk.59 Halil Yozgat), Yunus Öztürk (Dk.78 Selim Yağmur), Mehmet Bayram (Dk.86 Bahadır Sarıçiçek), Safa Fırat, Hasan Yazgan, Ramazan Durdu, Samet Türk (Dk.46 Latif Aydemir), Akif Gürkan, Emre Özden

Kayseri Şekerspor: Sadettin Kahraman, Abdullah Öztürk, Çağlar Erdemci, Mert Arısoy, Batuhan İlhan, Abdulsamet Şimşek, Rahmancan Güneri (Dk.88 Cafer Kaya), Batuhan Kaya, Çağrı Elgölgesi (Dk.46 Berkay Ayrancı), Orkun Temir (Dk.88 Hüseyin Taşdemir), Buğra Sarıkaya (Dk.82 Cesur Saitov)

Goller: Emre Özden (Esen Makina Erciyesspor) Çağrı Elgölgesi, Buğra Sarıkaya (Kayseri Şekerspor)

Kırmızı kart: Batuhan Kaya (Dk.45+4) (Kayseri Şekerspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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