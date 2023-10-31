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Kayseri Süper Amatör Küme'de 4. hafta tamamlandı

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Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda oynanan 8 maçla 4. hafta sona erdi. Yahyalıspor ve Kayseri Şekerspor lider olarak haftayı tamamladı. Toplamda 33 gol atılan maçlarda alınan sonuçlar da açıklandı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de hafta sonu oynanan 4. hafta tamamlandı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda oynanan 8 maçla 4. hafta geride kalırken, A Grubu'nda Yahyalıspor, B Grubu'nda Kayseri Şekerspor üçüncü haftayı lider olarak tamamladı. 4. haftada oynanan 8 maçta toplam 33 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de 4. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde:

Erciyes Esen Makina FK 5-0 Kayseri Yolspor

Kocasinan Yemlihaspor 0-4 Yahyalıspor

Kocasinan Şimşekspor 3-1 Kocasinan Ülküspor

Kayseri Esen Metal SK 0-0 Kayseri Atletikspor

Kayseri Şekerspor 6-1 Belsinspor

Kayserigücü FK 4-2 1966 Turanspor

Sosun Birlikspor 0-3 A. Akkışlaspor

Sungur FK 3-1 İsmail Okumuş FK

Başakpınarspor 3-0 Sarıoğlanspor (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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