Kayseri Süper Amatör Küme'de 4. hafta tamamlandı
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Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda oynanan 8 maçla 4. hafta sona erdi. Yahyalıspor ve Kayseri Şekerspor lider olarak haftayı tamamladı. Toplamda 33 gol atılan maçlarda alınan sonuçlar da açıklandı.
Kayseri Süper Amatör Küme'de hafta sonu oynanan 4. hafta tamamlandı.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda oynanan 8 maçla 4. hafta geride kalırken, A Grubu'nda Yahyalıspor, B Grubu'nda Kayseri Şekerspor üçüncü haftayı lider olarak tamamladı. 4. haftada oynanan 8 maçta toplam 33 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de 4. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde:
Erciyes Esen Makina FK 5-0 Kayseri Yolspor
Kocasinan Yemlihaspor 0-4 Yahyalıspor
Kocasinan Şimşekspor 3-1 Kocasinan Ülküspor
Kayseri Esen Metal SK 0-0 Kayseri Atletikspor
Kayseri Şekerspor 6-1 Belsinspor
Kayserigücü FK 4-2 1966 Turanspor
Sosun Birlikspor 0-3 A. Akkışlaspor
Sungur FK 3-1 İsmail Okumuş FK
Başakpınarspor 3-0 Sarıoğlanspor (Hükmen) - KAYSERİ