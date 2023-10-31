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Kayseri Süper Amatör Küme'de 4. hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda oynanan 8 maçla 4. hafta sona erdi. Yahyalıspor ve Kayseri Şekerspor lider olarak haftayı tamamladı. Toplamda 33 gol atılan maçlarda alınan sonuçlar da açıklandı.