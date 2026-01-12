Kayseri Süper Amatör Küme'de 16. hafta tamamlandı
Kayseri Süper Amatör Küme 16. haftasında 6 müsabaka oynandı. Hava muhalefeti nedeniyle geçen hafta ertelenen müsabakalar bu hafta oynandı. Haftanın en gollü maçı Döğergücü FK rakibi Esen Metal Spor Kulübünü 5-2 mağlup etti. Süper Amatör Küme 16. haftasında oynanan maçlar ve neticeleri ise şu şekilde;
Kayseri Şekerspor-Argıncıkspor: 4-0
Döğerspor-Talas Anayurtspor: 2-0
Başakpınarspor-Kayseri Atletikspor: 1-0
Erciyes Esen Makina FK-Gaziosmanpaşaspor: 4-1
Esen Metal SK-Döğergücü FK: 2-5
Özvatanspor-Amaratspor: 1-0
Hacılar Erciyesspor-Yahyalıspor: 3-0 (Hükmen) - KAYSERİ