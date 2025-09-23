Kayseri Süper Amatör Küme 2025-2026 Sezonu Gollü Başladı

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 2025-2026 sezonu bol gollü başladı. Oynanan 6 maçta toplam 27 gol atıldı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 1. hafta tamamlandı. Oynanan 6 müsabaka ile 1. hafta geride kalırken, toplam 27 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 2. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Haftanın en gollü karşılaşmasında Kayseri Döğerspor, rakibi Kayseri Esen Metal SK'yi 8-0 mağlup etti. Süper Amatör Küme'de 1. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Kayseri Esen Metal SK 0-8 Kayseri Döğerspor

Kayseri Şekerspor 2-2 Özvatanspor

Başakpınarspor 3-1 E.M.T Döğergücü FK

Argıncıkspor 3-0 Talas Anayurtspor

Hacılar Erciyesspor 6-1 Amaratspor

Kayseri Atletikspor 1-0 Erciyes Esen Makina FK

G.O.Paşaspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen) - KAYSERİ