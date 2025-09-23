Kayseri Süper Amatör Küme 2025-2026 Sezonu Gollü Başladı
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 1. hafta tamamlandı. Oynanan 6 müsabaka ile 1. hafta geride kalırken, toplam 27 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 2. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Haftanın en gollü karşılaşmasında Kayseri Döğerspor, rakibi Kayseri Esen Metal SK'yi 8-0 mağlup etti. Süper Amatör Küme'de 1. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
Kayseri Esen Metal SK 0-8 Kayseri Döğerspor
Kayseri Şekerspor 2-2 Özvatanspor
Başakpınarspor 3-1 E.M.T Döğergücü FK
Argıncıkspor 3-0 Talas Anayurtspor
Hacılar Erciyesspor 6-1 Amaratspor
Kayseri Atletikspor 1-0 Erciyes Esen Makina FK
G.O.Paşaspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen) - KAYSERİ