Kayseri Süper Amatör Küme 2025-2026 Sezonu Gollü Başladı

Kayseri Süper Amatör Küme 2025-2026 Sezonu Gollü Başladı
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 1. hafta tamamlandı. Oynanan 6 maçta toplam 27 gol atıldı. En gollü karşılaşmada Kayseri Döğerspor, Kayseri Esen Metal SK'yi 8-0 mağlup etti.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 2025-2026 sezonu bol gollü başladı. Oynanan 6 maçta toplam 27 gol atıldı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 1. hafta tamamlandı. Oynanan 6 müsabaka ile 1. hafta geride kalırken, toplam 27 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 2. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Haftanın en gollü karşılaşmasında Kayseri Döğerspor, rakibi Kayseri Esen Metal SK'yi 8-0 mağlup etti. Süper Amatör Küme'de 1. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Kayseri Esen Metal SK 0-8 Kayseri Döğerspor

Kayseri Şekerspor 2-2 Özvatanspor

Başakpınarspor 3-1 E.M.T Döğergücü FK

Argıncıkspor 3-0 Talas Anayurtspor

Hacılar Erciyesspor 6-1 Amaratspor

Kayseri Atletikspor 1-0 Erciyes Esen Makina FK

G.O.Paşaspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
