Kayseri Süper Amatör Küme'de 15. hafta geride kaldı

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de ligin 15. haftası 1 maç dışında tamamlandı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 15. hafta, oynanan maçlar ile geride kaldı. Oynanan 5 maç ile 15. hafta geride kalırken, toplam 35 gol atıldı. 15. haftada Hacılar Erciyesspor ile Argıncıkspor maçı ise olumsuz saha şartları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Bu hafta sonu oynanacak olan 16. hafta maçları ile heyecan devam edecek. Süper Amatör Küme'de 15. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Kayseri Şekerspor 6-0 Amaratspor

Döğerspor 6-0 G.O.Paşaspor

Esen Metal SK 3-7 Erciyes Esen Makina FK

Başakpınarspor 5-2 Özvatanspor

Kayseri Atletikspor 5-1 Döğergücü FK

Talas Anayurtspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen)

Hacılar Erciyesspor-Argıncıkspor (Ertelendi) - KAYSERİ