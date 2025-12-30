Haberler

Kayseri Süper Amatör Küme'de 15. hafta geride kaldı

Kayseri Süper Amatör Küme'de 15. hafta geride kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 15. hafta geride kaldı. Oynanan 5 maçta toplam 35 gol atıldı. Hacılar Erciyesspor ile Argıncıkspor maçı olumsuz hava şartlarından ötürü ertelendi. 16. hafta maçları için heyecan devam ediyor.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de ligin 15. haftası 1 maç dışında tamamlandı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 15. hafta, oynanan maçlar ile geride kaldı. Oynanan 5 maç ile 15. hafta geride kalırken, toplam 35 gol atıldı. 15. haftada Hacılar Erciyesspor ile Argıncıkspor maçı ise olumsuz saha şartları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Bu hafta sonu oynanacak olan 16. hafta maçları ile heyecan devam edecek. Süper Amatör Küme'de 15. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Kayseri Şekerspor 6-0 Amaratspor

Döğerspor 6-0 G.O.Paşaspor

Esen Metal SK 3-7 Erciyes Esen Makina FK

Başakpınarspor 5-2 Özvatanspor

Kayseri Atletikspor 5-1 Döğergücü FK

Talas Anayurtspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen)

Hacılar Erciyesspor-Argıncıkspor (Ertelendi) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Vicdansız dayı diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış

Diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! İşini bitiren sınır kapısına yığıldı