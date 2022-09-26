Kayseri spor: Kayseri 1. Amatör Küme: İsmail Okumuşspor: 3 Tomarza Belediyespor: 1 Spor Haberleri Kayseri haberleri... Kayseri Şeker 1. Amatör Küme maçında İsmail Okumuşspor, rakibi Tomarza Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Kayseri Şeker 1. Amatör Küme maçında İsmail Okumuşspor, rakibi Tomarza Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha Hakemler: Esat Sabuncu, Selahattin Ak, İsa Çiftçi İsmail Okumuşspor: Yunus Karamanoğlulları, Engin Üçel, Murat Altuner, Kemal Çelik, Emin Sezer, Mustafa Kavdır (Dk.66 İlker Yardımcı), Yusuf Soysal, M. Kaan (Dk.58 Eren Muslu), Turan Özbek (Dk.46 Mehmet Güven), Melih Titiz (Dk.46 Mahmut Yavuz), Gökhan Yeşilbaş Tomarza Belediyespor: Eray Hasdemir, Enes Durmaz, Yusuf Işık (Dk.85 Burhanettin), Selçuk Yılmaz, Mert Celayir, Şükrü Pekel, İbrahim Güney (Dk.80 Erol Hayta), İsa Eren Karadağ (Dk.80 Mehmet), Oğuz Menekşe, Hakan Gazcıoğlu, Fatih Akbudak Goller: Mustafa Kavdır Dk.4, İlker Yardımcı Dk.70, Mahmut yavuz Dk.87 (İsmail Okumuşspor) Yusuf Işık Dk.72 (Tomarza Belediyespor) - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kayseri Şeker Kemal Çelik Erkilet Spor Haberler

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