Kayseri spor haberi... Kayserispor İstanbulspor maçının VAR'ı Bülent Birincioğlu Gelen Kayseri haberlerine göre Yukatel Kayserispor'un bugün İstanbulspor'u ağırlayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu oldu. Yukatel Kayserispor'un bugün İstanbulspor'u ağırlayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu oldu. Kayerispor, Spor Toto Süper Lig'in 2.haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Kadir Has Stadyumu'nda bugün 19.15'te başlayacak maçı Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve İsmail Şencan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ömer Faruk Turtay olacak. Bu müsabakada VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. Birincioğlu'na AVAR olarak Özgüç Türkalp eşlik edecek. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Bülent Birincioğlu İstanbulspor Kayserispor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Kayseri spor haberi... Kayserispor İstanbulspor maçının VAR'ı Bülent Birincioğlu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.