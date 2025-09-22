Haberler

Kayseri Şekerspor ve Özvatanspor Sezona Beraberlikle Başladı

Kayseri Şekerspor ve Özvatanspor Sezona Beraberlikle Başladı
Güncelleme:
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 1. haftasında Kayseri Şekerspor ile Özvatanspor 2-2 berabere kalarak sezona 1'er puanla başladılar. Golleri Bulut Akbaş ve Batuhan Kaya kaydetti.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Burhan Başpınar, Samed Armut

Kayseri Şekerspor: Ali Özkan, Abdullah Öztürk, Mehmet Bayram (Ahmet Özdemir dk. 42), Buğra Sarıkaya, Hakan Bahran (Çağrı Elgölgesi dk. 55), Selim Başev (Can Ölçer dk. 75), Batuhan Kaya (Osman Şentürk dk. 75), Yunus Öztürk (Yusuf dk. 75), Mehmet Tatlı, Bulut Akbaş, Hüseyin Öz

Özvatanspor: Yakuphan Kocaoğlu, Mehmet Ali İmren, Bahtiyar Ekici, Sedat Sönmez, Mehmet Yaman (Ali Yılmaz dk. 27), Sedat Burak Altay, Hüseyin Can Uçar, Burak Arslan, Eren Akkoyun (Fatih Emre Taş dk. 34), Mustafa Bayram, Çağan Zeki Doğan

Goller: Bulut Akbaş (dk. 11), Batuhan Kaya (dk. 29) (Kayseri Şekerspor), Burak Arslan (dk. 43, 46) (Özvatanspor)

Kaçan penaltı: Mehmet Tatlı (dk. 22) (Kayseri Şekerspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
