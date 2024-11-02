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Kayseri Şekerspor'un Genç Futbolcusu Furkan Papağan Ameliyat Oldu

Kayseri Şekerspor'un Genç Futbolcusu Furkan Papağan Ameliyat Oldu
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Kayseri Şekerspor'un oyuncusu Furkan Papağan, geçirdiği sakatlık sonrası başarılı bir ameliyat geçirdi. Sezonu kapatan genç futbolcuya teknik heyet ve takım arkadaşları destek oldu.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Şekerspor'da forma giyen Furkan Papağan ameliyat oldu.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayseri Şekerspor'da, ligin 2. haftasında oynadığı ve 3-2 kazandığı Kayseri Döğerspor maçının 60. dakikasında sakatlanan Furkan Papağan'ın yapılan kontroller sonrası sağ ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi. Özel bir hastanede başarılı bir operasyon geçiren Furkan Papağan sezonu kapattı. Genç oyuncuyu dün teknik heyet ve takım arkadaşları ziyaret ederek destek verdi.

Kayseri Şekerspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Geçmiş olsun Furkan Papağan. Futbol A takımı hocaları ve takım arkadaşları Furkan Papağanı yalnız bırakmadı. Futbol A Takımımızın geçen hafta sonu oynadığı Döğerspor maçında rotasyonel travma sonrası ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen futbolcumuz Furkan Papağan, başarılı bir ameliyat oldu. Futbolcumuza bir kez daha geçmiş olsun diyor bir an önce sahalara döneceği günü bekliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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