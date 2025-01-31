Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Aldığı ceza az gelmişti! Savcılık Nevzat için harekete geçti
Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım

İmamoğlu'ndan mikrofonu alan Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu
CHP'li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı

CHP'li vekil, kötü oyunculuğuyla sosyal medyanın diline düştü

Kayseri Şekerspor U16, Finalde Şampiyonluk İlan Etti

Kayseri Şekerspor U16, Finalde Şampiyonluk İlan Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri U16 Lig Play-Off finalinde Kayseri Şekerspor, normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada Kayseri Atletikspor'u penaltı atışlarıyla 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Maç sonrası yeşil beyazlı oyuncular büyük sevinç yaşadı.

Kayseri U16 Lig Play-Off final maçında Kayseri Şekerspor normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Kayseri Atletikspor'u penaltılar ile 4-2 yenerek şampiyon oldu. Yeşil beyazlılar şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşadı.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Berkecan Kalkan,Enes Kaya, Şevki Dursun

Kayseri Şekerspor U16: Kağan Köngöl, Berat Kağan S., (M. Eren dk.75), Doruk Büyükhan, Arda Efe Kingir, Seçimhan Özbek, Enes Demirci, Zafer Özkan, (Furkan dk.41), Enes Kaan Ö., Hasan Ediş, (Mert Gençsoy Dk.57), Hüseyin Efe Kartın, Sait Öztürk

Kayseri Atletikspor U16: Oktay Ünlü, Emir Aksoy, Arslan Efe T., Halit Aksoy, Oktay Halil Y., Sinan Efe Arslan, (Fevzi dk.41), Dursun Yahya S., Ozan Kenger, H.Mehmet Toprak, Enes Ağça, Yiğit Bera Koçer (M. Talha dk.60)

Goller: Seçimhan Özbek (dk.58) (Kayseri Şekerspor U16), Emir Aksoy (dk.29) Kayseri Atletikspor U16)

Kırmızı Kart: Ozan Kenger (dk.37) (Kayseri Atletikspor U16) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

"Büyü" paniği yaşayan vatandaşların beklediği açıklama geldi
img

Canlı yayında sinir krizi geçirdi
img

Ailesini katleden 17 yaşındaki çocukla ilgili isyan ettiren detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak

AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
78 kişinin öldüğü otelin sahibi, 3'üncü otelini yapıyormuş

"Cani Halit" 3. otelini yaptırıyor! Asılan pankart ise ders gibi
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Arap Süleyman'ın 6 milyar dolarlık mirası Antalya'yı karıştırdı

Arap Süleyman'ın mirası bir ilimizi fena karıştırdı
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.