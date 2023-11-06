Kayseri Şekerspor, Sosun Birlikspor'u 7-1 mağlup etti
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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Kayseri Şekerspor, Sosun Birlikspor maçını 7-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Kayseri Şekerspor, ligin 5. haftasında oynadığı Sosun Birlikspor maçını 7-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Hakan Çam, Sema Çetin, Samet Armut
Kayseri Şekerspor: Yusuf Yavuz, Devlet Karataş, (Umutcan Papağan dk. 65), Rafet Kayapınar, Ali Yılmaz, Ömer Faruk Karadoğan, (Batuhan Kaya dk. 46), Barış Mert Düğenci, (Barış Temizyürek dk. 46), Mehmet Ali Öncü, Murat Mağara, Yakup Türkmen, Samet Kaan Karaca, (İlkay Karakoç dk. 65)
Sosun Birlikspor: Ahmet Çelik, (Musa Can Taşdan dk. 46), Mehmet Can Gülay, Metehan Acun, Selçuk, (Mehmet B. dk. 58 ), Ahmet Demirezen, Nihat Aslaner, Okan Duran, Ali Bayazıt, Mehmet Arda Çakmak, Mikail Kahraman, (Mustafa dk. 58), Murat Tahmaz
Goller: Murat Mağara (dk. 5), Samet Kaan Karaca (dk.10-18-27-51-53), Yakup Türkmen dk.69 (Kayseri Şekerspor), Murat Tahmaz (dk. 73 penaltı) (Sosun Birlikspor) - KAYSERİ