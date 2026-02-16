Haberler

Lider Kayseri Şekerspor adım adım ilerliyor

Güncelleme:
Kayseri Şekerspor, Süper Amatör Küme'nin 19. haftasında Erciyes Esen Makina SK'yi 4-2 yenerek liderliğini korudu ve en yakın takipçisiyle puan farkını 4'e çıkardı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme lideri Kayseri Şekerspor, ligin 19. haftasında Erciyes Esen Makina SK'yi 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Yeşil-beyazlılar en yakın takipçisi ile 4 puanlık farkı korudu.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Şevki Dursun, Özge Özkul, Ali Birol

Kayseri Şekerspor: Ali Özkan, Mehmet Bayram (Yusuf Karaboğa dk. 55), Hüseyin Öz, Yunus Öztürk, Can Ölçer, Buğra Sarıkaya (Abdullah Öztürk dk. 72), Ahmet Özdemir, Bulut Akbaş (Selim Başev dk. 55), Batuhan Kaya, Çağrı Elgölgesi (Osman Şentürk dk. 62), Cüneyt Turgut

Erciyes Esen Makina FK: Yunus Karamanoğulları, Eray Eker Mehmet Doğru (Hüseyin Aydın dk. 81), Ömer Kaya, Mehmet Kütük, Muhammet Ali Taş (Ahmet Mukan dk. 67), Haki Özer (Mustafa İslam Alkan dk. 88), Mert Arısoy, Doğukan Bayhan (Arda Gökalp dk. 81), Abdulsamet Demirel, Muammer Savaş (Mehmet Melih Tunç dk. 67)

Goller: Bulut Akbaş (dk. 21), Mert Arısoy (dk. 41) (KK), Yunus Karamanoğulları (dk. 60) (KK), Batuhan Kaya (dk. 72) (Kayseri Şekerspor), Abdulsamet Demirel (dk. 32), Mehmet Doğru (dk. 47) (Erciyes Esen Makina FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
