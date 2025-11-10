Kayseri Şekerspor Deplasmanda Farklı Galip
Kayseri Şekerspor, Süper Amatör Küme'de Başakpınarspor'u 6-1 yenerek haftayı 3 puanla tamamladı.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de zirve mücadelesi veren Kayseri Şekerspor; deplasmanda oynadığı maçta Başakpınarspor'u 6-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Stat: Başakpınar Stadı
Hakemler: Esat Sabuncu, Özge Özkul, Ensar Küçük
Başakpınarspor: İsmail Timürcüoğlu, İsmail Erdi Halis, Ali Eren Taşdemir, Burak İndap, Arda İlhan (Cengiz Eşme dk.46), Mehmet Tahir Kalem, Talha Çoban, Erhan Vurdem, Mevlüt Metin, Buğra Kara, Yusuf Karamanoğulları (Halil Yozgat dk.58), (Atakan Demirezen dk.66)
Kayseri Şekerspor: Ali Özkan, Abdullah Öztürk, Mehmet Bayram, Hüseyin Öz, Yunus Öztürk (Cüneyt Turgut dk.60), Can Ölçer, Bulut Akbaş (Selim Başev dk.60), Ahmet Özdemir, Mehmet Tatlı (Batuhan Kaya dk.60), Onur Bağcı (Hakan Bahran dk.46), Buğra Sarıkaya (Osman Şentürk dk.60),
Goller: Atakan Demirezen (dk.88) (Başakpınarspor), Mehmet Tatlı (dk.36), Bulut Akbaş (dk.52), Hakan Bahran (dk.57, dk. 75 ), Ahmet Özdemir (dk.59), Selim Başev (dk.72) (Kayseri Şekerspor) - KAYSERİ