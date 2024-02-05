Kayseri Şekerspor Altındağ Akkışlaspor'u mağlup etti
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Kayseri Şekerspor, geriye düştüğü maçta Altındağ Akkışlaspor'u 3-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta atılan goller ve kırmızı kart detayları da yer aldı.
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Kayseri Şekerspor 1-0 geriye düştüğü maçta Altındağ Akkışlaspor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Erkilet Stadı
Hakemler: Bekir Kahraman, Mert Han Uruk, Furkan Emre Arslan
Kayseri Şekerspor: Kamil Ateş, Umut Papağan, Abdulsamet Şimşek (Fatih Sarıca dk.88), Emre Fındık (Devlet Karataş dk.72), Batuhan Kaya, Mehmet Ali Öncü (Samet Kaan Karaca dk.65), Barış Mert Düğenci, Barış Temizyürek, Mert Arısoy, Yakup Türkmen, Ömer Faruk Karadoğan
Altındağ Akkışlaspor: Ali Birol, Utku İridağ, Hüseyin Yalçın, İbrahim Çalış, Mert Çakıcı (Emre Akdoğdu dk. 74), Eren Cem Çelebi, Ali Portakal, Yusuf Aydoğdu, Abdülbaki Öztoprak, Mustafa Bulut, Emre Karakaya (M.Özgür dk.88)
Goller: Eren Çelebi (dk.47) (Altındağ Akkışlaspor), Mert (dk.55), Barış Temizyürek (dk.87), Samet Kaan Karaca (dk.90+3) (Kayseri Şekerspor)
Kırmızı kart: İbrahim Çalış (dk.89) (Altındağ Akkışlaspor) - KAYSERİ