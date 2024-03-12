Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Out'ta Buğdaylıspor ligde kaldı
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Out son maçında Buğdaylıspor, Sindelhöyükspor'u 4-2 yenerek ligde kalmayı başardı.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Out son maçında Buğdaylıspor rakibi Sindelhöyükspor'u 4-2 yenerek ligde kalmayı başardı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Hakan Çam, Nusret Yıldırım, Yasin Emre Ceylan
Buğdaylıspor: Mehmet Atalay, Abdullah Yakut, Enes Yıldız, Durdu Eren (Ahmet Arsoy dk.73),Osman Karapınar, Mustafa Ünlüleblebici, Nafiz Türkmen, Ferhat Sönmez, Hasan Sümer, Kadir Aktaş, Melih Yıldırım (Muhammet Şahin dk.46)
Sindelhöyükspor: Vefa Tekir, Ahmet Kulbaklı, Şaban Çimenli, Selman Suvay, Hakan Dede, Yusuf Balcı, Alper Gürkçü, Ahmet Dinç, Hasan Sosun, Yunus Emre Özkara, Osman Aşık (Yaşarcan dk.64)
Goller: Melih Yıldırım (dk.11 ve 15), Kadir Aktaş (dk.78), Hasan Sümer (dk.84)(Buğdaylıspor), Hakan Dede (dk.80), Alper Gürkçü (dk.86) (Sindelhöyükspor)
Kaçan penaltı: Osman Aşık (dk.62) (Sindelhöyükspor) - KAYSERİ