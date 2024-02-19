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Kayseri Osman Altun Süper U18 Ligi'nde Kayseri Yolspor ile Hacılar Erciyesspor Berabere Kaldı

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Kayseri Osman Altun Süper U18 Ligi'nde Kayseri Yolspor ile Hacılar Erciyesspor 1-1 berabere kalarak haftayı 1'er puanla kapattılar.

Kayseri Osman Altun Süper U18 Ligi'nde Kayseri Yolspor ile Hacılar Erciyesspor 1-1 berabere kalarak haftayı 1'er puanla kapattılar.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Muhammed Boylu, Mustafa Melih Kaya, Yasin Çelik

Kayseri Yolspor U-18: Abdullah Kalem, Yasin Eren Nar, Muhterem Doğan, Ali Şener, Şaban Balaban, Murat Dökmeci, (Halis Can Arslan dk. 85), Berkcan Atay, Bayram Odunkesen, Doğanay Özbek, Raşit Arslan, Yusuf Öztürk, (Samet Yıldırım dk. 55)

Hacılar Erciyesspor U-18: Emirhan Yüce, Hasan İnce, Eren Pınarbaşı, Tunahan Altun, Arda Demirci, Fedakar Talha Gülderen, Hacı Ahmet Fertek, (Halil Efe Doğan dk. 55) Enes Menteş, Hasan Kolukısa, Emre Kepez, (Yakup Aslan dk. 46)

Goller: Berkcan Atay (dk. 34) (Kayseri Yolspor U-18), Yakup Aslan (dk. 90+2) ( Hacılar Erciyesspor U-18) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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