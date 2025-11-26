Kayseri Liseli Gençler Hentbol İlBirinciliği sona erdi

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Okullar Arası Hentbol Genç Erkek ve Genç Kız Müsabakaları sona erdi. 4 Kasım 2025 Salı günü başlayan müsabakaların tamamlanması ile birlikte Talas Spor Salonu'nda kupa ve madalya töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene Kayseri Milli Eğitim eski Müdürlerinden ve Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürü Erdoğan Ayata, Hentbol Kayseri Temsilcisi Mehmet Fatih Kaymaz, emekli öğretmen ve Hentbol Kayseri eski temsilcilerinden Ziya Aksu, hentbol emektarı ve emekli öğretmen Alaattin Duman, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Yücel, beden eğitimi öğretmenleri, hentbol severler ve sporcular katıldı.

Liseli Genç Erkeklerde Kayseri Spor Lisesi birinciliği elde ederken, ikinciliği Şehit Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesi, üçüncülüğü ise Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımları kazandı. Genç kızlarda ise Kayseri Spor Lisesi il birinciliği, Talas Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun Anadolu Lisesi ikinciliği, Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncülüğü elde ederken, 50.Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi ise dördüncü oldu.

İl birinciliğini elde eden Kayseri Spor Lisesi, Aralık ayında yapılacak grup müsabakalarında Kayseri'yi temsil edecek. - KAYSERİ