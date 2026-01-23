Haberler

Kayseri Kadın FK 3 attı, 3 aldı

Güncelleme:
U17 Kızlar Gelişim Ligi 29. Grup'ta Kayseri takımları Sümer Stadı'nda karşı karşıya geldi. Kayseri Kadın Futbol Kulübü, rakibi Kayseri Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek ligin 1. haftasında galip geldi.

U17 Kızlar Gelişim Ligi 29. Grup'ta mücadele eden Kayseri takımları ligin 1.haftasında karşı karşıya geldi. Sümer Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kayseri Kadın Futbol Kulübü 3-0 kazanan taraf oldu.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Berkecan Kalkan, Sinem Özpınar, Esra Saim

Kayseri Gençlerbirliği: Münevver Karademir, Duygu Çakıcı, Ayşegül Çöllü, Meliha Yaren Koçak, (Zeynep Sultan Yılmaz dk.60), Ecrin Karaca, (Zeynep Çakır dk.60), İrem Büyükbaş, Şerife Eylül Çimen, (Tac Köhne dk.60), Medine Ünal, Ecrin Karaca, Şadiye Yüce, Miray Yavuz, (Duru Sevim dk.45)

Kayseri Kadın FK: Esila Öztürk, Eda Aydın, Ayşe Altun, Ayşe Nur Köyünü, Nisanur Yıldırım, Esra Ertaş, Elif Ceyhan, Şebnem Rana Akpınar, Şimal Su Hayta, Zehra Masal Karakoç, Arife Yaren Çankaya

Goller: Ayşe Altun (dk.43), Eda Aydın (dk.50), Zehra Masal Karakoç (dk.87 pen) (Kayseri Kadın FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
