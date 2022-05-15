Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Hatayspor: 2-0 - Haberler

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Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Hatayspor: 2-0

Demirören Haber Ajansı - İlyas Kaplan - Spor
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Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Hatayspor: 2-0

STAT: Sümer StadıHAKEMLER: Bekir Doğan, Okan Taşköprü, Burak Turun (4'üncü Hakem Osman Köksal)KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Senem Servet İnci, Sona Rahimova (Dk.90+3 Canset Yiğit), Aybüke Aykut, Saniye Aslano, Alina Nahmadova, Adebisi Dosumu, Aysun Moradova, Cristine Nafula, Şeyma Yücel ((( Dk.

STAT: Sümer Stadı

HAKEMLER: Bekir Doğan, Okan Taşköprü, Burak Turun (4'üncü Hakem Osman Köksal)

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Senem Servet İnci, Sona Rahimova (Dk.90+3 Canset Yiğit), Aybüke Aykut, Saniye Aslano, Alina Nahmadova, Adebisi Dosumu, Aysun Moradova, Cristine Nafula, Şeyma Yücel ((( Dk.46 Rabia Behlül) Dk.60 Şeymanur Gencay) Dk.90 Mine Okaytu), Birsen Bozbal (Dk.80 Yağmur Ocak), Opa Clement

HATAYSPOR: Nazym İsmailova, Anastasiya Kunitskaya, Hamide Şeylan, Anastasiya Sidarchuk, Aleyna Gültekin, İsabelle Nascimento, Alesiya Lynko, Emine İsen (Dk.65 Hande Yavrum), Ezgi Yalçınkaya, Yuliya Duben, Semanur Arzık (Dk.48 Nurselin Bay)

GOLLER: Dk.26 - 45 Opa Clement (Kayseri Kadın Futbol Kulübü)

KIRMIZI KART: Dk.90 Alesiya Lynko (Hatayspor)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Play Out ilk maçında Hatayspor'u konuk eden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. A Grubu'nu 11'inci sırada tamamlayan Hatayspor ile B Grubu'nu 10'uncu sırada tamamlayan Kayseri Kadın FK, 1 hafta sonra rövanş maçı oynayacak.


Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor

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