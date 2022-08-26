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Kayseri haberleri! Kayserispor-Giresunspor maçını Sarper Barış Saka yönetecek

Spor Haberleri

Kayseri haberleri! Kayserispor-Giresunspor maçını Sarper Barış Saka yönetecek

Kayseri haberler... Yukatel Kayserispor ile Giresunspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Yukatel Kayserispor ile Giresunspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Süper Lig'in 4. haftasında Kayseri'de oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Giresunspor müsabakasına hakem Sarper Barış Saka atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Sarper Barış Saka"ya bu maçta Serkan Çimen ve İbrahim Bozbey yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Ömer Faruk Turtay belirlendi. VAR ve AVAR Hakemleri maç günü belli olacak.

28 Ağustos 2022 Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Giresunspor müsabakası saat 19: 15'te başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Giresunspor Kayserispor Kayseri Spor Haberler

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