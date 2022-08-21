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Kayseri haberi! Başakşehir Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya

Kayseri haberi! Başakşehir Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya

Spor Haberleri

Kayseri haberi... Yukatel Kayserispor'un bugün deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Yukatel Kayserispor'un bugün deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 3.haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bugün 19.15'te başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Turgut Doman olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR olarak Erkan Engin eşlik edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Özgür Yankaya Kayserispor Başakşehir Spor Haberler

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