Kayseri haberi! Başakşehir Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya Spor Haberleri Kayseri haberi... Yukatel Kayserispor'un bugün deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu. Yukatel Kayserispor'un bugün deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu. Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 3.haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bugün 19.15'te başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Turgut Doman olacak. Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR olarak Erkan Engin eşlik edecek. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Özgür Yankaya Kayserispor Başakşehir Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Kayseri haberi! Başakşehir Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.