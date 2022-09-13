Kayseri haber... Kayseri Süper Amatör Küme 1. hafta: Argıncıkspor: 4Esentepespor: 2 Spor Haberleri Kayseri habere göre Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Argıncıkspor, ligin 1. haftasında Esentepespor'u ilk yarıda attığı goller ile 4-2 mağlup etmeyi başardı. Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Argıncıkspor, ligin 1. haftasında Esentepespor'u ilk yarıda attığı goller ile 4-2 mağlup etmeyi başardı. Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha Hakemler: Cemal Emre Gömeç, İbrahim Çolak, Tolga Selvi Argıncıkspor: Kemal Çelik, Tahir Can Çeçen, Sedat Kurt, Kaan Aşık, Yavuz Selim Kılıçaslan, Hacı Mert Cingöz, Turgut Yetük, İlker Angıt, Karahan Hamurcu, Mustafa Şafak, Berat Aydemir Esentepespor: Numan Öztürk, Bayram Kılıç, Yusuf Öztürk, M. Gazi Öztürk, Mustafa Yıldırım, M.Enes Öztürk, Musa Güzel, Ömer Öztürk, Erdem Demir, M. Vefa Asfiya, Yusuf Yalçın Goller: Karahan Hamurcu Dk.7, Turgut Yetük Dk.22 ve 32 (pen), Mustafa Şafak Dk.45 (Argıncıkspor), Erdem Demir Dk.36 (pen) ve Ömer Öztürk Dk.54 (Esentepespor) Kırmızı Kart: Dk.56 Yavuz Selim Kılıçaslan (Argıncıkspor) - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor İbrahim Çolak Mustafa Şafak Kemal Çelik Kayseri Spor Haberler

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