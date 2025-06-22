Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Sporcularına Ekipman Dağıttı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Sporcularına Ekipman Dağıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın katılımıyla gerçekleştirilen törenle, halter sporcularına yeni ekipmanlar teslim edildi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü halter sporcularına ekipman dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın da katıldığı malzeme dağıtım töreninde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü halter sporcularına yeni ekipmanları teslim edildi. Sporculara ekipman dağıtımını İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Kulüp Başkanı Nihal Sert gerçekleştirdi. İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Kulüp sporcularımıza ekipman dağıtım törenlerimiz düzenli aralıklarla devam edecek. Her branşa gerekli desteği sağlayacağız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Başkanımız Nihal Sert'e çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yeni ekipmanlarına kavuşan sporcularımıza hayırlı olmasını ve katılacakları müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi.

Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü, geçtiğimiz hafta da okçuluk sporcularına malzeme dağıtımı yapmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı

Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

Özgür Özel sözünü tuttu! Can dostunun kızını yalnız bırakmadı
MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Bu tabloyu Erdoğan görse tebrik ederdi

MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Erdoğan görse tebrik ederdi
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.